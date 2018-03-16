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Alex de Souza'nın Nusr-et keyfi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Nusret, İstanbul'a gelen Alex de Souza için her zamanki şovlarından birini sergiledi. İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, İstanbul'a gelmesiyle birlikte soluğu Nusret'te aldı. Nusret, Alex de Souza'ya her zamanki şovlarından birini sergiledi. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
nusret Alex de Souza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
OKADAR PARA VERDİK BUMUYDU DER GİBİ..
vay be insanların 1 aylık maaşını belki daha fazlasını yarım saatlik yemek için harcıyorlar,adalet nerede
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