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Ali Amca'nın 'Amerika' şiiri sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ali Amca'nın 'Amerika' şiiri sosyal medyayı salladı.

Ankara Kahramankazan'dan Ali Acar isimli amcanın, Zeytin Dalı Harekatı'na ithafen yazmış olduğu 'Amerika' şiiri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
şiir sosyal medya

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