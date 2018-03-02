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Alışveriş merkezinde akılalmaz kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2018 08:43 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezinde akılalmaz kaza kamerada.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir alışveriş merkezinde bina girişinde şiddetli yağmurun ağırlığına dayanamayarak çöken gölgelik inanılmaz bir kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

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Endonezya AVM

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