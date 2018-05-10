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Alkollü sürücünün araçtan düşme anı güvenli̇k kamerasında

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü refüje çarpan otomobilden düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Çanakkale Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ferhat Ö., hızla 'u' dönüşü yapmak istedi. Araç refüje çarpınca sarsıldı. Otomobil sürücüsü Ferhat Ö. bu sırada araçtan düştü. Kontrolsüz kalan araç kaldırıma çıkarak durdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 149 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı sürücü ambulansla hastanaye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Alkollü sürücü

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