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Alkolü fazla kaçırınca aşağı yuvarlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Alkolü fazla kaçıran adam oturmak isterken aşağı yuvarlandı.

Eğlenceli anlarını ölümsüzleştirmek için kamerayı açan adam arkadaşının tepeden yuvarlanışını kaydetti. Alkollü adamın yere oturmak isterken aniden kayıp tepeden aşağı yuvarlandı. Bu görüntü sosyal medyada yayılırken olay hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
uçurum alkol düşme

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