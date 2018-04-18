Alkolü fazla kaçırınca aşağı yuvarlandı

Eğlenceli anlarını ölümsüzleştirmek için kamerayı açan adam arkadaşının tepeden yuvarlanışını kaydetti. Alkollü adamın yere oturmak isterken aniden kayıp tepeden aşağı yuvarlandı. Bu görüntü sosyal medyada yayılırken olay hakkında bir bilgi bulunmuyor.