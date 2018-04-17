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Alman çoban köpeği, minik bebeği böyle korudu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Görüntüde alman çoban köpeği, minik bebeğe yönelik şiddeti fark edince, koruma içgüdüsüyle şiddeti engellemeye çalıştı.

Bebeğe yönelik şiddeti fark eden alman çoban köpeği, bebeğin babasının kolunu tutarak ve bebeğin üzerine kapanarak şiddeti engellemeye çalışıyor. Görüntüler kısa zamanda sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
alman çoban köpeği bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bazılarında şu köpek kadar beyin yok.
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