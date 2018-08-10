Almanya'daki zikzak bisiklet yolu şaşkına çevirdi

Almanya'nın Berlin şehrinde, insanların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yapılan çalışma adeta ters tepti. Bisiklet sürücüleri için çizilen çizgiler düz olması gerekirken zikzak şeklinde çizildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.
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