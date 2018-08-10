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Almanya'daki zikzak bisiklet yolu şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Berlin'de zikzak şeklinde çizilen bisiklet yolunun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Almanya'nın Berlin şehrinde, insanların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yapılan çalışma adeta ters tepti. Bisiklet sürücüleri için çizilen çizgiler düz olması gerekirken zikzak şeklinde çizildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin bisiklet yolu

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