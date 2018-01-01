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Almanya ve Türkiye'deki asgari ücreti kıyaslayan adam

İLGİNÇ HABERLER | 01.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücret miktarı ile Almanya'nın asgari ücretini kıyaslaya adam..

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Almanya asgari ücret

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Türkiyede 1600 en ucuz kira 800 , kaldı 800, elktrik 100 su 70 doğalgaz 200 toplam 370 kaldımı 430 telefon faturası vergiler şu bu noldu kaldıı sıfırrr.. kardeşim sen birde orada arabanın vergisi harcından bahsetmiştin internet parası gibi lüks harcamalar onlar neki onları saymadım...aaa tkabi yeme içmede vardı dimi bakkal market kasap ...en iyisi sen bi 1600 daha üstüne koyda anlaşalım
@alper6355 kardesim Almanya'da her çocuk için 185 avro 3 çocuk için 620 avro ödeniyor her ay.. ev hanımına ayrı para veriliyor.. orası sosyal bir devlet.. AKP yalakaları asgari ücretimizi yüceltmeye çalısıyor .. gelin Türkiyede çocuk yardımı olmayan es yardımı olmayan 1600 tl çıplak parayla geçinin bakalım.. gel Türkiyeye de gör.. ayrıca bizde ÖTV denen bir sey var artık tuvalete ihtiyaç görmeye bile ÖTV alacaklar .. gel de gör bakalım
sen git kendını kandır nekadar ugrassanız türkler almanyaya gelmesın dıye okadar cok gelıcez ozaman kalk gel turkıyeye asgrı ucret almanyada 1350 daha basdan bellı yalan konusdugun
Peki orda çalışıp burda bina dikenler nasıl yapıyor....?
asgari ücretli olduğunu ve araban olduğunu söylüyorsun baştan kaybettin burdaki asgari ücretlinin bırakın arabası olmasını toplu taşımaya binecek parası kalmıyor başka şeyleri kıyaslamıyorum bile boş konuşuyorsun....madem bura daha güzel çık gel kardeşim elin gavur memleketlerinde neden duruyorsun...
yurdisinda maastan ziyade bir çok ekstra yardimlar var.mesala yaklasik 1000€ ekstra aliyorum maastan ziyade.yalan ve eksik konusuyor fenomen...,..
https://www.youtube.com/watch?v=WGe0BNb45cY izle o zaman
onu da bir yerine sok kimi koruyorsun turkiye kim araba ile geziyor cafelere gidiyor adam yürüyerek işe gidiyor
Yaa arkadaş ne uzattınız ama... Asgari ücret ile hiç bir ülkede hiç bir aile geçinemeeeeezzz süper ülke amerika olsun, ekonomisi süper isveç norveç olsun, almanya olsun türkiye olsun farketmez bulunduğu yerde asgari ücret alan geçinemez kardeşim. 3-4 kişilik ailelerde bile en az 2 kişinin çalışıyor olması gerekir. Tüm dünya böyledir Türkiye'ye özel bir durum değil yani
adam iyi salıyo arkadaşlar almanyadaki et le türkiyedeki bir mi diye şu arkadaşa söylermisiniz bide neymiş çöp vergisi veriyomuş acaba bizim vergileri söylesek adam ne der trt vergisi telefon vergisi köprüden geçsende geçmesen de vergi almanyada varmı bunlar arkadaş gel türkiyede yaşa vergini ver desek adam kaçar gider
yavrun bebe türkiyede askari ücretle çalışanın arabası varmı,bisikleti dahi yok sen ne zırvakıyorsun
SAHTEKAR BOSUNA KONUSUYORSUN BEN BİLMEM ORALARI AMA OZAMAN NE DURUYORSUN ORDA KICINI YEDIM AYAKLARI BABAHAYRINAMI DURUYORSUN BOŞ LAF
Madem Türkiye'de ki asgari ücreti bu kadar savunuyor bu şahıs niye gelip Türkiye'de yaşamıyor. Gelsin asgari ücretle burada bir ay geçinmeye çalışsın bakalım ondan sonra yine binip arabasına euroları çıkarıp video çeksin bakalım çekebiliyor mu?
ARABAYI 2 KERE FULLESEK Mİ DEDİ BEN Mİ YANLIŞ DUYDUM
Gel Memleketine burada yaşa
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