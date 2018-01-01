Almanya ve Türkiye'deki asgari ücreti kıyaslayan adam

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücret miktarı ile Almanya'nın asgari ücretini kıyaslaya adam..
Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması
Kızını görenler şaşıp kaldı!
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki
FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu
Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı
Burada ölmek yasak
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
Okuyucu Yorumları 15 yorum