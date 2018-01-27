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Almanya'da PKK'lıları çıldırtan Türk!

İLGİNÇ HABERLER | 27.01.2018 13:17 | Son Güncelleme 5 saat önce

Almanya'da bir Türk, TSK'nın terör örgütleriyle mücadelesini istemeyen ve protesto gösterisi yapan terör örgütü YPG yandaşlarına Ölürüm Türkiyem parçasını dinletti.

Almanya sokaklarında Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerini vurmasını protesto etmek için toplananlar sert kayaya çarptı. Almanya’da yaşayan bir Türk, PKK destekçilerine Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti.

Alman polisi ve YPG destekçilerinin tepkisine kulak asmayan Türk, ardından Mehter Marşı açtı. Almanya sokaklarını Mehter Marşı’yla inleten Türk vatandaşa tepki gösteren PKK’lıları da Alman polisler durdurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Almanya PKK YPG Afrin Ölürüm Türkiyem

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Aslanım, kahramanım, devam et. Herkes ortalığın boş olmadığını görsün.
Bu avrupalıların allah belasını versin pkk stantları şehir merkezlerinde para topluyor gürültülü k*rtçe nefret içerikli müzik açıyor yasal olarak yasaklı logolarla avrupa tarafındanda terör örgütü sayılan örgüt lehinde yürüyüş yapıyor birşey yok. burda müzik açtı diye 1 Türke 5 polis geliyor!
@waltran_09 avrupa türkiyenin meselesini neden kendi meselesi olarak görsünki bos konusuyorsun. Avrupa bizden 500 yil önde gidiyor bizi takmiyorlar bile
helal olsun bu adama
helal osunbe yigidime bak aslansin aslannnn
seni yaradana kurban gardaş...
Helal olsun koca yürekli adama. Kudursun conilerin itleri.
waltran_09 tabiki 5 polis gelir nasıl durduracaklar. 1 türk dünyaya bedeldir
Verin gazzz Adam gazi olsunnn Sizde kina yakin
Örgütlenin oğlum.bir sürü paçavranın karşısıda üç beş vatan evladı var.Biz bu kadar azmıyız.Çıkın karşılarına bin kişi on bin kişi tüküre tüküre ezin geçin.Evlerinizde oturmayın artık.
Köpek sürüleri şunlara bak
helal sana giresun'tireboludan selam olsun
helal olsun. kudurun köpekler.
şimdide bi düşünelim o adam türk degilde kürt olsaydı, ölürüm türkiyem degilde kürtçe şarkı çalsaydı...orası almanya degilde türkiye oldaydı o adama polislerin muamelesi nasıl olurdu???
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