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Amansız hastalığı olan öğrencisine moral vermek için beste yapan Buket öğretmen

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

Buket öğretmen amansız hastalığı olan öğrencisine moral vermek için beste yaptı.

Silvan'da görev yapan branşı müzik olan Buket öğretmen amansız hastalığı olan öğrencisine moral vermek için beste yapıp, öğrencisiyle beraber söylüyor.

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