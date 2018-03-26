Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

Afşin ilçesinde 112 sağlık servisinde ambulans şoförü olarak çalışan Nail Küçük, Afşin'den Kahramanmaraş'a hasta nakli yaparken Göksun ilçesi civarında aşırı rüzgar nedeniyle çatıyla birlikte yere düşmüş olan Türk bayrağını gördü.

Hasta nakli dolayısıyla bayrağı almayan Küçük, ilçeye dönüşte Türk bayrağının hâlâ yerde olduğunu gördü ve hemen bayrağı bulunduğu yerden alarak arabasına koydu. Araçta bulunan ekip arkadaşları da bu olayı çekerek sosyal medyada paylaştı. Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi. (İHA)