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Ambulansa yanıt veren köpek sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Camın önünde duran köpek, ambulansın sesine böyle eşlik etti.

Camın önünde duran sevimli köpek, ambulansın siren sesini duyar duymaz eşlik etti. O anlar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek ambulans

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