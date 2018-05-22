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Ameliyat masasında olay görüntü! Çok sayıda videosu çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde yaşanan olay tüm dünyada geniş yer buldu. Ameliyat sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıkan bir doktorun başı derde girdi.

Atlanta'da bir plastik cerrahı, hastası ameliyat masasındayken şarkı söyleyip dans etti. Sosyal medyada yayılan Doktor Windell Boutte'nin bu görüntüsü skandal olayı gözler önüne serdi.

Görüntülerde Boutte ve ekibi ameliyat sırasında, hasta baygın halde masada yatarken şarkı söyleyip dans ederken görülüyor. Cerrahın hastaya müdahale işlemini yaparken çok sayıda videosu bulunduğu bildirildi. Haberlere söz konusu olan bu videosunda da bir şarkıda geçen 'kesmek üzereyim' kısmını söylerken de orada yaptığı dans görülüyor.

doktor-cerrah

Söz konusu doktor için daha önce ameliyat olan 7 hastası, yanlış tedavi ettiği gerekçesiyle dava da açtı. Doktor Windell Boutte'nin hastalarından birinin avukatı, bir hastanın bu şekilde sergilenemeyeceğini vurguladı.

Boutte’ye dava açan isimlerden biri 26 yaşındaki Ojay Liburd. Liburd’un annesi 2016’da Boutte’ye karnındaki yağlara müdahale etmesi için gelmiş. Annesinin ameliyat sırasında kalbinin durduğunu söyleyen Liburd, 8 saatlik operasyonun ardından annesinde kalıcı beyin hasarı oluştuğunu ve yardıma muhtaç yaşadığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Atlanta doktor ameliyat dans Windell Boutte

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