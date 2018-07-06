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Ameliyathaneye giren kedi ortalığı birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Ameliyat yapıldığı sırada ameliyathaneye giren kedi, hastane ekibine zor anlar yaşattı.

Hindistan'da gerçekleşen olayda, ameliyat yapıldığı sırada ameliyathaneye bir kedi girdi. Doktorlar bir yandan operasyona devam etmeye çalışırken diğer yandan da yavru kediyi yakalama telaşı başladı. Ameliyathanedeki o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat Ameliyathane Hindistan kedi

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