Ameliyathaneye giren kedi ortalığı birbirine kattı

Hindistan'da gerçekleşen olayda, ameliyat yapıldığı sırada ameliyathaneye bir kedi girdi. Doktorlar bir yandan operasyona devam etmeye çalışırken diğer yandan da yavru kediyi yakalama telaşı başladı. Ameliyathanedeki o anlar kameraya böyle yansıdı.



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