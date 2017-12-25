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Amerika'da gökyüzünde görülen parlak cisim hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER | 25.12.2017 09:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kaliforniya'da çekilen ve sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan bir görüntü ilgi gördü. Yaşanan bir gökyüzü olayında ne olduğu bilinmeyen bir cisim ışık izi bırakarak havada görüntülendi. İşte merak uyandıran o görüntü.

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ışık Gökyüzü Kaliforniya cisim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Space X yani elon musk uzaya uydu gönderdi haberiniz yok olaydan aslında var ama maksat haber olsun
DÜNYA DÜZENİNİ ALT ÜST ETMEK İÇİN YAPILMIŞ NÜKLEER DENEMELERDEN BİRİ ..
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