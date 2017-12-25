Amerika'da gökyüzünde görülen parlak cisim hayrete düşürdü

Kaliforniya'da çekilen ve sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan bir görüntü ilgi gördü. Yaşanan bir gökyüzü olayında ne olduğu bilinmeyen bir cisim ışık izi bırakarak havada görüntülendi. İşte merak uyandıran o görüntü.
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!
'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen
Siirt'te uzman çavuşa kurşun yağdıran kişinin kimliği çok şaşırttı
'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'
Kraliyet ailesi bile bunu yaparsa...
Son dakika! OHAL sona mı eriyor? Kafaları karıştıran açıklama
ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!
Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!
Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!
Okuyucu Yorumları 2 yorum