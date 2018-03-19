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Amerikalı kadın arabasını hırsızlara yar etmedi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kadının arabasını hırsızlara kaptırmamak için gösterdiği çaba sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arabasını çalmaya çalışan hırsızlara karşı amansız bir mücadele ortaya koyan cesur kadının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kadın hırsız araba

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