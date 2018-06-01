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Anadolu Benekli Semenderi görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Tunceli’nin bir kişi, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan "Anadolu Benekli Semenderi" görüntülendi. Son zamanlarda çok sık görülmeye başlayan Semenderi'nin popülasyonunda artış olduğu izlenimi verdi.

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra Hozat'ta da görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi'ni Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde, yöre sakinlerinden Şiyar Cihan görüntüledi.

Suyun içinde sarı benekli bir canlıyı fark ettiğini belirten Şiyar Cihan, yaklaştığında zaman zaman medyada yer alan Semenderi olduğunu fark ettiğini telefonu ile görüntülediğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Anadolu benekli semenderi

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