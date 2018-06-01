Anadolu Benekli Semenderi görüntülendi

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra Hozat'ta da görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi'ni Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde, yöre sakinlerinden Şiyar Cihan görüntüledi.

Suyun içinde sarı benekli bir canlıyı fark ettiğini belirten Şiyar Cihan, yaklaştığında zaman zaman medyada yer alan Semenderi olduğunu fark ettiğini telefonu ile görüntülediğini söyledi. (İHA)

