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Anadolu insanının matkaplı pratik zekası sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Çorbayı matkap ile karıştıran Anadolu insanının görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Tenceredeki çorbayı pratik bir yöntemle karıştıran Anadolu insanının görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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Anadolu Tencere sosyal medya matkap

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