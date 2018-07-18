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Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı... O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, anahtarını evde unutan bir kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak kapıyı açtırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın 5'inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen bir kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlikeli bir yönteme başvurdu. 6-7 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı.

Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. (İHA)

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Şanlıurfa anahtar Çocuk İp Siverek

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