Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı... O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın 5'inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen bir kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlikeli bir yönteme başvurdu. 6-7 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı.
Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. (İHA)
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