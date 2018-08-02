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Anakonda yılanını temizleyen kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Beslediği anakondayı temizleyen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Evcil bir hayvan gibi anakondaya bakan kadın, aynı zamanda onu temizliyor. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. İşte anakonda temizleyen kadın.

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Anahtar Kelimeler:
Anakonda yılan temizlik

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