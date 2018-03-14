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Angela Merkel, Türk turistin videosunu bölmemek için böyle bekledi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Angela Merkel, Türk turistin videosunu bölmemek için beklediği anlar kameraya böyle yansıdı.

Müzisyeni videoya çeken Türk turistin rahatını bozmamak için bir süre bekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, sadece iki korumasıyla gezerken dikkat çekiyor.

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