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Ankara'da kaza yapan kadınların ilginç kavgası

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

Ankara'da kazaya karışan iki kadın trafikte ilginç bir tartışmaya tutuştu.

Ankara'da kazaya karışan iki kadın trafikte ilginç bir tartışmaya tutuştu. Birbirlerine dertlerini anlatma noktasında sıkıntı yaşayan kadınlardan motor sürücüsü olanı, 'kadınların neden kocalarından dayak yediğini şimdi anladım' dedi.

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Ankara Kaza kadın kavgası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hahaha harika bu kadın ya :))
sizin jeton düşene kadar vatanı yarım aklınızla satmayında bari! Okumuş ablalar...
Teyzenin ses tonuyla bir ömür çekilmez hacı.Cır cır cır susmazda
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