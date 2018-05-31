Ankara'da kaza yapan kadınların ilginç kavgası

Ankara'da kazaya karışan iki kadın trafikte ilginç bir tartışmaya tutuştu. Birbirlerine dertlerini anlatma noktasında sıkıntı yaşayan kadınlardan motor sürücüsü olanı, 'kadınların neden kocalarından dayak yediğini şimdi anladım' dedi.





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