Ankara'da sel sularında rafting yaptı

Ankara’da dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün de Keçiören ve Mamak ilçelerinde yaşanan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören ve Mamak ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı, alt geçitlerin su ile dolması sonucu birçok alt geçit güvenlik nedeniyle kapatıldı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi. Keçiören Fatih Caddesi’nde ise bir vatandaş, yolların göle dönmesini fırsat bilerek şişme botuyla caddede kürek çekti. Vatandaş, görüntüleri ise “Keçiören raftingi” başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

