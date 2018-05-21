Ankara'dan tebessüm ettiren görüntü

Yağışın daha az görüldüğü bir bölgede sosyal medyaya düşen bir görüntü ise sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılıyor. Sağanak yağmurda elinde şemsiye ile bir yandan ıslanmamak için çabalayan, bir yandan da diğer elindeki fırça ile aracını temizleyen vatandaşın görüntüsü izleyenleri tebessüm ettiriyor.



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