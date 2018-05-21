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Ankara'dan tebessüm ettiren görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Ankara'da dün kenti adeta felç eden yağış ve dolu bir çok noktada maddi hasara neden oldu.

Yağışın daha az görüldüğü bir bölgede sosyal medyaya düşen bir görüntü ise sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılıyor. Sağanak yağmurda elinde şemsiye ile bir yandan ıslanmamak için çabalayan, bir yandan da diğer elindeki fırça ile aracını temizleyen vatandaşın görüntüsü izleyenleri tebessüm ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sel sosyal medya

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