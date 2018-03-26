HABER

Anne-babaları evde yokken öyle bir şey yaptılar ki

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Anne-babaları evde yokken öyle bir şey yaptılar ki...

Yaramaz ufaklıklar anne-babalarının evde olmamalarını fırsat bilerek evde buldukları sert cisimle fayansları parçaladı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılarKüçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk fayans

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fillerin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Fillerin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Yürekleri ağza getiren görüntü! İkinci kattaki evine böyle girdi

Yürekleri ağza getiren görüntü! İkinci kattaki evine böyle girdi

Zina ile suçlanan kadını ağaca asıp, kırbaçla dövdü

Zina ile suçlanan kadını ağaca asıp, kırbaçla dövdü

Otoyolda akılalmaz olay! Bebek arabaların arasında kaldı

Otoyolda akılalmaz olay! Bebek arabaların arasında kaldı

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Evi darmaduman ettiler

Evi darmaduman ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.