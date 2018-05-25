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Anne kedi, ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir sokak kedisi, otomobil çarpması sonucu ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı. Bu durum görenlerin yüreklerini burktu.

Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak üzerinde, yavru kediye otomobil çarptı. Son gücüyle yol kenarına kadar gidebilen yavru kedi, telef oldu. Anne kedi, yavrusunu dakikalarca koklayıp, etrafında tur attı.

Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedinin bu durumu, görenlerin yüreğini burktu. Durumdan haberdar edilen belediye ekipleri, bir süre sonra olay yerine gelerek, yavru kediyi alıp, uygun bir alana gömdü.

Mahalle sakinlerinden Hanife Bayraktar, "Bu kedi, sabahtan beri burada; yavrusunun başından ayrılmıyor. Yok böyle bir şey. Yalıyor, kokluyor. İşte annelik böyle bir duygu" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kedi

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