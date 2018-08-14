Anne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çekti

Tayland'da, bir maymunun bebeğini ayaklarıyla havaya kaldırdığı ve onu salladığı görüldü. Daily Mail'de yer alan haberde, maymunun bebeğiyle oyununun türbülans anındaki bir uçağı andırdığı belirtildi.

Bebek maymunun oyundan keyif aldığı belirtilirken, araştırmacılara göre bu oyunların maymunlardaki iyilik duygusunu artırdığı ifade edildi.



