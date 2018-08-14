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Anne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çekti

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Anne maymunun bebeğiyle oynarken çekilen ilginç görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Tayland'da, bir maymunun bebeğini ayaklarıyla havaya kaldırdığı ve onu salladığı görüldü. Daily Mail'de yer alan haberde, maymunun bebeğiyle oyununun türbülans anındaki bir uçağı andırdığı belirtildi.

Bebek maymunun oyundan keyif aldığı belirtilirken, araştırmacılara göre bu oyunların maymunlardaki iyilik duygusunu artırdığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND maymun oyun

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