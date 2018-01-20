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Anne ve bebeği ölümün kıyısından döndü

İLGİNÇ HABERLER | 20.01.2018 14:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hollanda'da meydana gelen olayda, bebek arabasıyla birlikte yürüyen anne, fırtına etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. O anlar ise sokak kamerasına böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bebek Hollanda anne AĞAÇ

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