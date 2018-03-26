HABER

Anne ve bebeğin emzik kapışması izleyenleri güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

Anne ve minik bebeğin emzik kapışması izleyenleri eğlenceli anlar yaşattı.

Anne ve minik bebeğinin emzik için kapışması izleyenleri gülümsetiyor.

Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldıTSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne bebek emzik

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnadın bedeli çok ağır oldu

İnadın bedeli çok ağır oldu

Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla kavga etti

Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla kavga etti

Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

İnsan gibi gülen horoz!

İnsan gibi gülen horoz!

Kaynar çorbayı genç kızın yüzüne döktü!

Kaynar çorbayı genç kızın yüzüne döktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.