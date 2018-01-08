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Anne ve oğluna acımasız dayak kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 08.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Anne ve oğlu başka bir çocuğun babası ve iki arkadaşı tarafından oyun alanı tartışmasından sonra metal taburelerle acımasızca dövüldü. Çin'de yaşanan olayda annenin kaburgaları kırılırken 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Polis olayın faili üç kişinin arandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çin kavga dayak

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