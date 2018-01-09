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Annenin öz kızlarına şiddeti böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER | 09.01.2018 15:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Arjantin'nin başkenti Buenos Aires'te yaşanan bu korkunç olayda, anne 'vahşi' bir şekilde üç yaşındaki kızına tablet kaybettiği için şiddet uyguladı.

Görüntülerde kızına kendinden geçmiş bir şekilde bağıran anne çocuğundan tableti istiyor yoksa onu öldüreceğini belirten sözler sarf ediyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüler çocuğun kuzeni tarafından gizlice çekildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre ise, annenin çocuğunun ikisinin de velayetinden uzaklaştırıldığını ve yaşlı bir akrabasının geçici bakımına verildiği doğruladı.

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Çocuk şiddet anne Arjantin

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