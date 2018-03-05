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Annesi şarkı söyleyince gülüyor, babası söyleyince ağlıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Chelsea semtinde yaşayan ailenin görüntüsü izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

3 aylık Emma, babası şarkı söylediğinde ağlıyor, annesi söylediği zaman gülücükler saçıyor. Sevimli bebeğin anne ve babasının şarkı söylemesine verdiği farklı tepkiler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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bebek Şarkı anne baba ingiltere emma

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