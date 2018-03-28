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Annesine sopayla vuran adama uçan tekme atan buzağı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Buzağı, annesine vuran adamı adeta doğduğuna pişman etti.

Buzağı, annesine vuran adamı pişman etti. Kamerayla kaydedilen görüntülerde buzağı, annesine sopayla vuran adamdan çifte atarak intikam alıyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Buzağı adam

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AFFERİM LEN DOMUZA DERSİNİ VERMİŞSİN.
harikasın ..
ADAMIN MONTU BOK OLDU...:)
tezek iyi yapışmış kıyafetine
JEAN BOUZEAGIHI VAN DAMME...
çok güldüm .adam bir daha ahıra girmez haha
tezek yemiş adam haha
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