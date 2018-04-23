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Annesini kimseyle paylaşamıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

Annesini kardeşleriyle paylaşamayan sevimli ufaklığın bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dünyalar tatlısı bu ufaklık annesinin diğer kardeşlerini sevmesinden pek hoşlanmıyor. Annesinin ilgisi ne zaman diğer kardeşlere kaysa ağlayarak yanına koşuyor.

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