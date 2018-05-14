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Annesinin kollarından trenin altına sürüklenen küçük kız son anda kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Annesinin kollarından trenin altına sürüklenen küçük kız, durumu önceden fark eden polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Hindistan'da bir polis polis memuru, olacakları önceden fark edip annesinin ellerinden kayan 5 yaşındaki kızı kurtardı. Mumbai'de yaşanan olayda, yolcular acele ederek trene binmeye çalışırken, o sırada annesinin ellerinden kayan 5 yaşındaki kız çocuğu düşüyor ve trenin altına doğru ilerliyor.

Ancak küçük kızın trenin altında kalacağını önceden fark edip hızlı davranan bir polis memuru küçük kızın hayatını kurtarıyor. Yaşanan bu dehşet olay istasyonun güvenlik kamerasına böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren Polis memuru kurtarma

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