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Annesinin tabutu altında can verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Endonezya'da, annesinin cenazesinin taşındığı bambu merdivenin kırılmasıyla tabutun altında kalan adam, hayatını kaybetti.

Endonezya'da, bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınan tabut düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep oldu.

Tana Toraja'nın baş polis komiseri Julianto Sirait, "Annenin tabutu kaldırılırken, aniden merdivenden kayarak düştü ve kurbana çarptı" dedi. Sitarit ayrıca kazanın merdivenin düzgün bir şekilde kurulmadığı için meydana geldiğini, ancak ailenin herhangi bir suçlamada bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya cenaze tabut

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