Annesinin tabutu altında can verdi

Endonezya'da, bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınan tabut düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep oldu.

Tana Toraja'nın baş polis komiseri Julianto Sirait, "Annenin tabutu kaldırılırken, aniden merdivenden kayarak düştü ve kurbana çarptı" dedi. Sitarit ayrıca kazanın merdivenin düzgün bir şekilde kurulmadığı için meydana geldiğini, ancak ailenin herhangi bir suçlamada bulunmadığını da sözlerine ekledi.

