Antalya'da hayvanseverlerin tepkisini çeken görüntü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri bölgeye araştırmaya gitti. Ekipler 4 köpekten ikisinin kulağında küpesi olduğunu belirledi. Küpesi olmayan iki köpek ise bakımevi aracına alındı. Köpeklerden birinin boynuna takılan yakalama aparatı ile araca kadar sürüklenmesi ve boynundan tutularak, yerine alınması bir hayvansever tarafından görüntülendi. Taşıma şekli ve hayvana yapılan müdahalesiyle sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisi çekti.

Antalya Candost Derneği üyesi ve bazı yerel hayvanseverlerden hayvanın taşınış şeklinin sorgulanması için belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Yaklaşık 20 hayvansever Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Mutlu Karacaoğlu’nu ziyaret etti. Hayvanlara yapılan işlemler ve hayvanların yaşadıkları mekanlar hakkında bilgiler alan hayvanseverler, köpeklerinden birini görüp, diğer köpeğinde tedavisinin ardından kendilerine gösterileceğinin söylenmesi üzerine merkezden ayrıldılar.