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Antalya'da hayvanseverlerin tepkisini çeken görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Antalya’ da bir sokak köpeğinin sürüklenip, boynundan asılarak bakımevi aracına alınması hayvanseverlerin tepkisini çekti. Belediye hayvanın saldırgan olduğunu ve taşımada hata yapıldığını bildirdi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri bölgeye araştırmaya gitti. Ekipler 4 köpekten ikisinin kulağında küpesi olduğunu belirledi. Küpesi olmayan iki köpek ise bakımevi aracına alındı. Köpeklerden birinin boynuna takılan yakalama aparatı ile araca kadar sürüklenmesi ve boynundan tutularak, yerine alınması bir hayvansever tarafından görüntülendi. Taşıma şekli ve hayvana yapılan müdahalesiyle sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisi çekti.

Antalya Candost Derneği üyesi ve bazı yerel hayvanseverlerden hayvanın taşınış şeklinin sorgulanması için belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Yaklaşık 20 hayvansever Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Mutlu Karacaoğlu’nu ziyaret etti. Hayvanlara yapılan işlemler ve hayvanların yaşadıkları mekanlar hakkında bilgiler alan hayvanseverler, köpeklerinden birini görüp, diğer köpeğinde tedavisinin ardından kendilerine gösterileceğinin söylenmesi üzerine merkezden ayrıldılar.

"HATA YAPILMIŞTIR"

Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Mutlu Karacaoğlu,belediye olarak sınırları içerisindeki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp tedavilerini yaptıktan sonra bulundukları ortama geri bıraktıklarını kaydetti.
Türkiye’nin en başarılı bakımevlerinden biri olduklarının altını çizen Karacaoğlu, “ Gündeme getirilen konuda ise sokak köpeklerinin insanlara saldırıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine parka giden ekipler, köpeklerden ikisinin kulağında küpe olduğunu, ikisinin küpesiz olduğu belirlenmiştir. Küpesiz olanlar küpe takılması ve aşılarının yapılması için bakımevimize getirildi. Ama ekipler ısırılma korkusu ile taşımada sıkıntı yaşanmıştır. Personelimize gerekli uyarı yapılmıştır, bundan sonra daha dikkatli olunacağı bilgisini veriyoruz.” dedi.
Hayvanların tedavisinin itinayla yapıldığını ve şuan rehabilistasyonda olduğunu dile getiren Karacaoğlu, “ Dış ve iç parazit ilaçlamaları yapıldı. Herhangi bir eziyet veya şiddet söz konusu değildir. Haksız tepkiler verildi. Hata varsa düzeltiyoruz.”ifadelerine yer verdi.

"TEDAVİLERİ TAMAMLADIĞINDA BIRAKILACAK"

Hayvanseverlerin kendilerine hala güven sorunu olduğunu kaydeden Karacaoğlu, “ Bu kadar tesisi yapan insanlar şiddet yapabilir mi? Hayvanların sağlıkları yerindedir, tedavileri yapıldığı zaman yerine bırakılacak. Hayvanseverlerde bilgilendirilecektir.” dedi.

"BU GİDİŞE DUR DENİLMELİ"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık,Uncalı Siteler Mahallesi’ndeki bir parkta sokak hayvanının hatalı şekilde yakalanıp araca alınmasına tepki gösterdi.
Yaşananların düzeltilmesi için Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Yanık, “ Yetkililerle görüştük. Personelin hatalı davrandığı kabul edildi. Taşıma aparatı hayvanın ayağı araya kaçtığı için kullanılamamış. O kişiler hakkında biz suç duyurusunda bulunacağız. Hayvana yapılan bir kötü muamele var. Alınan iki köpeği bize göstermediler. Hayvanın öldüğünü ya da boynunun kırıldığını düşünüyoruz. Bu gidişe bir dur denilmesi gerekiyor. Gerekli yerlere başvuru yapacağız sonuç alamazsak.”diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sokak köpeği

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