Antalya'da kediye yumruk kamerada

Antalya'da bir kişinin branda örtülü otomobilinin üzerinde yatan kediyi yumrukla uzaklaştırması güvenlik kamerasına yansıdı. Kediye yapılan şiddet hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A. T. sokağa park edip üzerini brandayla kapattığı otomobilinin üzerinde bir kedinin yattığını farketti. Bu duruma sinirlenen A.T., otomobilin yanına gelip, kediyi attığı yumrukla uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden A.T.'nin bozulan brandayı düzelttiği görüldü.
Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasının ardından Antalya Candost Derneği, kediye yumruk atan A. T. hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Müdürlük yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra A. T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre cezai işlem uygulayacağını bildirdi.
Hiçbir hayvana yapılan şiddeti yada eziyeti kabul edemeyeceklerinin altını çizen Arife Yanık, suçluların ceza alması için dernek olarak çalışacaklarını kaydetti.
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