Antalya’da şapka ve kapüşonlu market soygunu

Antalya'nın Kepez ilçesinde ulusal bir zincir marketin 2 şubesinin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E(28) ve O.S.E.(19) isimli iki kardeşin olduğunu belirledi. İki kardeş ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan kardeşler, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çorum'da bulunan eşi ve çocuklarını Antalya'ya getirebilmek için yapmış.
Şüphelilerden B.S.E. ifadesinde, uzun süredir hükümlü bulunduğu cezaevinden yeni çıktığı ve Çorum'da bulunan karısını ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediği ve onları Antalya’ya getirtmek için soygun olaylarını gerçekleştirdiklerini söylediği bildirildi.
KASİYER KADININ KORKU DOLU ANLARI
Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde, şüpheli B.S.E.,başında kapüşonlu şekilde müşteri gibi girdiği markette ıslak mendil aldıktan sonra ağabeyi şapkalı O.S.E. ile iki tur atıp ödeme yapmak için kasaya geldiği görüldü. Bu sırada O.S.E kasa önünde cep telefonu ile ilgilenirken B.S.E., kasiyer A.D.’ye 5 lira uzattı. Kasiyer kasaya yöneldiği anda O.S.E. genç kızın boynuna sarılıp, ağzını eliyle kapattı, bu esnada B.S.E.’de açık kasadaki 2 bin 426 lirayı alıp kaçtıkları an ve an kaydedildi. (İHA)
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