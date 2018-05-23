Antilobu timsaha karşı koruyan su aygırları.

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'ndaki su aygırlarının öküz başlı antilobu timsahlardan kurtarma görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Turistlerin kamerasına yansıyan görüntüde antiloba saldıran timsahlara karşı, su aygırları mücadele ediyor. İşte o video.
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