Arabanın altından burnu kanamadan çıktı

Brezilya’da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. Görüntülerde bir çocuğun park halindeki aracın önünde oynadığı görülüyor.

Arabaya binen sürücü, minik çocuğu fark etmiyor ve gaza basıyor. Arabanın altında kalan çocuk kazayı yara almadan atlatırken o anlar güvenlik kamerasına bu şekilde yansıyor.