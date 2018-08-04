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Arabanın içine giren ayı böyle çıkarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

Arabanın içine giren ayı böyle çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Colorado'da yaşanan bir olayda arabanın içine giren ayı heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Park halinde kapısı açık olan aracın içine giren ayı, aracın kapısı kapanınca içeride kalınca olanlar oldu.

Araç sahibi aracına döndüğünde içerideki ayıyı ve içi darmadağın edilmiş arabayı görünce gözlerine inanamadı. Olay yerine gelen ekipler ise farklı bir yöntemle ayıyı çıkardı. Arabanın kapısına bir kablo bağlayarak kapının açılması sağlandı.

Kapı açılınca bir anda içeriden çıkan ayı korku ve şaşkınlık içinde kaçtı. Daha sonra görüntülerde de görüleceği üzere aracın içini kontrol eden ekipler aracın içinin paramparça edilmiş olduğunu gördü. İşte o ilginç anlar.

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ayı ABD araba

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