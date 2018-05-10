Arabasından inip tartıştığı adama twerk dansı yaptı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, trafikte bir adamla bir kadın sürücüsü arasında yaşanan tartışma ilginç bir ana sahne oldu. Kadın sürücü aracından inip diğer araç sürücüsüyle tartışmaya girişti. Daha sonrasında ise aracına dönerken yaptığı twerk dans sosyal medyada günün konusu oldu.

