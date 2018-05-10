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Arabasından inip tartıştığı adama twerk dansı yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, trafikte arabasından inerek adamla tartışan kadın sürücünün görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, trafikte bir adamla bir kadın sürücüsü arasında yaşanan tartışma ilginç bir ana sahne oldu. Kadın sürücü aracından inip diğer araç sürücüsüyle tartışmaya girişti. Daha sonrasında ise aracına dönerken yaptığı twerk dans sosyal medyada günün konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD trafik tartışma twerk kadın sürücü

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