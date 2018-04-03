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Arabayı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

Satmaya çalıştığı araba ile ilgili güven vermek isteyen adam boynunu sıkıştırdı.

Satmaya çalıştığı aracın kapısı ile ilgili güven vermek isteyen adam boynunu böyle kaptırdı. Bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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araba sosyal medya

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