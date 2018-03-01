Araca kung fulu saldırı kamerada.

Araca kung fulu saldırı kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Çin’den. Kung fu yapan adam, nedeni bilinmeyen olayda seyir halindeki araca uçan tekmeyle saldırdı.

Havalanarak camı kıran ve yere düşen şahıs hırsını alamayıp bir tekme daha savurdu. Bu sırada bir arkadaşından da uçan yumruk geldi. Sosyal medyada yayılan bu garip görüntü çok sayıda kişi izlendi.