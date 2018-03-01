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Araca kung fulu saldırı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Araca kung fulu saldırı kamerada.

Araca kung fulu saldırı kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Çin’den. Kung fu yapan adam, nedeni bilinmeyen olayda seyir halindeki araca uçan tekmeyle saldırdı.

Havalanarak camı kıran ve yere düşen şahıs hırsını alamayıp bir tekme daha savurdu. Bu sırada bir arkadaşından da uçan yumruk geldi. Sosyal medyada yayılan bu garip görüntü çok sayıda kişi izlendi.

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çin Bruce Lee saldırı

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