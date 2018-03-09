Aracın tavanındaki kuzu şaşırttı

Araç sahibinin kuzuyu tavana bilerek mi koyduğu ya da orada mı unuttuğu öğrenilemezken vatandaşlar, yaşanan durum karşısında şaşkına döndü. Araç üzerinde kilometrelerce ilerleyen kuzu, İzzettiye Mahallesi yakınlarında vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi. (İHA)
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