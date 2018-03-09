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Aracın tavanındaki kuzu şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde Gelibolu - Keşan istikametinde seyreden bir aracın tavanındaki kuzuyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Araç sahibinin kuzuyu tavana bilerek mi koyduğu ya da orada mı unuttuğu öğrenilemezken vatandaşlar, yaşanan durum karşısında şaşkına döndü. Araç üzerinde kilometrelerce ilerleyen kuzu, İzzettiye Mahallesi yakınlarında vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Keşan Edirne kuzu

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