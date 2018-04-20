Aracın üzerine doğru geldiğini son anda fark etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada, elinde valizi bulunan bir vatandaş aracın üzerine doğru geldiğini görerek son anda kaçtı. Vatandaş yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği bildirildi, kaza ile ilgili işlem yapıldı. (İHA)