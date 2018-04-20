HABER

Aracın üzerine doğru geldiğini son anda fark etti

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de kaza yapan aracın üzerine doğru geldiğini gören yaya, son anda kaçarak kurtuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada, elinde valizi bulunan bir vatandaş aracın üzerine doğru geldiğini görerek son anda kaçtı. Vatandaş yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği bildirildi, kaza ile ilgili işlem yapıldı. (İHA)

Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kaza kurtuluş

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da aşırı yüklü araçlar tehlike saçtı! O anlar kamerada

Adana’da aşırı yüklü araçlar tehlike saçtı! O anlar kamerada

Kasap ve kedinin sosyal medyayı sallayan diyaloğu

Kasap ve kedinin sosyal medyayı sallayan diyaloğu

Motosikletliyi ezdi, arkasına bile bakmadı

Motosikletliyi ezdi, arkasına bile bakmadı

Akıl hastanesinde hayatının şokunu yaşadı

Akıl hastanesinde hayatının şokunu yaşadı

Parende atan kedi sosyal medyayı salladı

Parende atan kedi sosyal medyayı salladı

Köpeklerden kurtulmak için bu yöntemi buldular

Köpeklerden kurtulmak için bu yöntemi buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.