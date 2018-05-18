Aracıyla kasırganın içine girdi

Batı Almanya'da pek çok bölgeyi etkileyen Kasırga, bir çok evde hasar bırakmış, yaşayan bölge halkı zor durumda kalmıştı. O kasırgaya ait bir görüntü de sosyal medyadan paylaşıdı. Aracıyla yolda ilerleyen bir sürücü, kasırgaya denk geliyor ve yolda ilerliyor.

Bir anda kasırganın içine giren aracıyla ilerlemeye çalışan adam o anları da kaydedip sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte o görüntü.

