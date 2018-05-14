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Araçları taşıma yöntemi şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Görüntülerin adresi Amerika. Arkansas eyaletinde çekilen görüntüler görenleri şaşırttı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde çekilen görüntü görenleri hayrete düşürdü. İki aracın taşınma yöntemi tam bir sorumsuzluk ve vurdumduymazlık örneği.

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ABD Arkansas araba

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