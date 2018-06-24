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Araçta sıkışan kedi kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta bir aracın ön tamponunda sıkışan kedi, kurtarıldı.

Sarıkamış’ta park ettiği aracından kedi sesinin geldiğini duyan sürücüsü Remzi Gül, aracını kontrol etmeye başladı. Aracının alt muhafazasından giren ve ön tamponda sıkışan bir kedi olduğunu gören Gül, aracını çalıştırmadan vatandaşların yardımıyla iterek tamirciye getirdi.

Aracının çalıştırdığında kediye zarar vereceğini düşünen Remzi Gül, tamirciye aracının alt muhafazasını söktürdü. Yaklaşık bir saatlik mücadele sonrasında aracının tamponunda sıkışan kedi kurtarıldı. Tamircinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak gözlerden kayboldu. Araç sahibi Remzi Gül’ün bu davranışı karşısında, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran tamirci ise Gül’den ücret almadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars kedi kurtarma

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